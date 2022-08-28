32 قتيلا و159 جريحا في حصيلة جديدة لضحايا اشتباكات طرابلس

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس إلى 191 شخصا ما بين قتيل وجريح وحسب حصيلة جديدة، تسببت الاشتباكات في وقوع 32 قتيلا و159 جريحا، وفق بيان أصدرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".