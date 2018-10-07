مقتل اثنين من قيادات ميليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني بغرب تعز

لقي قياديان اثنان في ميليشيا الحوثي الإنقلابية، المدعومة من إيران، مصرعهما في معارك مع الجيش اليمني، بجبهة مقبنة، في الريف الغربي لمحافظة تعز.
وقال المركز الاعلامي لمحور تعز في بيان، إن القياديين الحوثيين قتلا في المعارك التي شهدتها الجبهة أمس السبت ونشبت عقب محاولة تسلل للمتمردين إلى مواقع تقع تحت سيطرة الجيش في مديرية مقبنة.
وأضاف أن قائد مجاميع الميليشيا في الهجوم على مواقع الجيش في منطقة قهبان والمكنى ابو مالك قتل مع قيادي آخر يدعى ابو مهران إضافة إلى مقتل عدد آخر من العناصر المهاجمة.
وكانت قوات الجيش الوطني قد صدت هجومين منفصلين لميليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش في محيط تبة الخزان بقهبان ووادي الجسر بمديرية مقبنة غرب المدينة.
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تُعدّ ليلى غريس موس ابنة أحد أشهر عارضات الأزياء على هذا الكوكب، لكن تمكنت من البقاء بعيدا عن الأضواء حتى الآن، فبعد أعوام من تجنّب المُصوّرين واعتبارها خجولة نسبيا قدّمت ابنة كيت موس البالغة من العمر 16 عاما، أول عرض رسمي لها، وظهرت فى حملتها الرئيسية الأولى بعد أن وقعت مع واحدة من وكالات الموضة التي تحمل اسم والدتها. وتم اختيار ليلى بواسطة والدها جيفرسون هاك، الرئيس التنفيذي لشركة دازد ميديا، لتكون الوجه الجديد لمارك جاكوبس بيوتي في حملة في المملكة المتحدة بالتعاون مع هارفي نيكولز، وكان المصمم المقيم في نيويورك صديقا قريبا للعائلة لأعوام، والتقى ليلى لأول مرة في عام 2008، ويقول: "كنت في عطلة في إيبيزا وذهبت إلى فورمينتيرا لهذا اليوم لأقوم بزيارة مع والدتها، وكانت في عمر 6 أعوام فقط، وكانت شخصية ليلا القوية وسلوكها وجمالها الخلاب واضحة
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