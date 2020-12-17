رئيس الحكومة الإسبانية يعزل نفسه حتى 24 ديسمبر بعد لقائه ماكرون الاثنين الماضي
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رئيس الحكومة الإسبانية يعزل نفسه حتى 24 ديسمبر بعد لقائه ماكرون الاثنين الماضي

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العرب اليوم - رئيس الحكومة الإسبانية يعزل نفسه حتى 24 ديسمبر بعد لقائه ماكرون الاثنين الماضي

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
لندن - العرب اليوم

رئيس الحكومة الإسبانية يعزل نفسه حتى 24 ديسمبر بعد لقائه ماكرون الاثنين الماضي

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رئيس الحكومة الإسبانية يعزل نفسه حتى 24 ديسمبر بعد لقائه ماكرون الاثنين الماضي رئيس الحكومة الإسبانية يعزل نفسه حتى 24 ديسمبر بعد لقائه ماكرون الاثنين الماضي



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