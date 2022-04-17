الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال السويدي بسبب حرق القرآن الكريم
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الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال السويدي بسبب حرق القرآن الكريم

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العرب اليوم - الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال السويدي بسبب حرق القرآن الكريم

وزارة الخارجية العراقية
بغداد - العرب اليوم

 أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أنها استدعت القائم بالأعمال السويدي في بغداد، وقدمت له احتجاج الحكومة العراقية، بسبب حرق القرآن الكريم من قبل "متطرفين" في السويد وذكرت الخارجية العراقية في بيان صحفي: "استدعينا القائم بأعمال مملكة السويد في بغداد، هاكان روث، وأبلغناه باحتجاج الحكومة العراقية، إثر قيام مجموعة من المتطرفين يترأسهم (راسموس بالودان)، بإحراق نسخة من القرآن الكريم، بنحو عد استفزازا لمشاعر المسلمين وأساء بشكل بالغ الحساسية لمقدساتهم" وأضافت، أن "فعلا كهذا يجافي مبادئ الإنسانية التي تعكس جوهر الأديان، ويناقض منطلق الاعتراف بالآخر الديني، وهذا الأمر يحمل إنعكاسات خطيرة على العلاقات بين السويد والمسلمين بعامة، سواء كان في الدول الإسلامية والعربية أم في المجتمعات المسلمة في أوروبا".

 

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الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال السويدي بسبب حرق القرآن الكريم الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال السويدي بسبب حرق القرآن الكريم



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