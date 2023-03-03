أوكرانيا تعلن مقتل مدنيين وإصابة 5 آخرين في قصف روسي لمنطقة دونيتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، اليوم الجمعة، مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين، جراء قصف روسي لدونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف كيريلينكو "في 2 مارس، قتل الروس مدنيين اثنين وأصيب 5 آخرون، في فليكيا نوفوسيلاكا بمنطقة دونيتسك".. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وأشار إلى أنه من المستحيل الآن إحصاء العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وشنت القوات الروسية 31 غارة جوية وثلاث ضربات صاروخية، على وجه الخصوص، على البنية التحتية المدنية في مناطق دونيتسك وزابورجيا وخيرسون، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.