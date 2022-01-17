الجيش الأردني يعلن عن مقتل شخص خلال إحباط محاولة تسلسل مجموعة من الأشخاص عند الحدود الشرقية

أعلن الجيش الأردني عن مقتل شخص خلال إحباط محاولة تسلسل مجموعة من الأشخاص عند الحدود الشرقية كما أعلن أن المجموعة التي حاولت اجتياز الحدود كانت قادمة من سوريا