الجيش الأردني يعلن عن مقتل شخص خلال إحباط محاولة تسلسل مجموعة من الأشخاص عند الحدود الشرقية
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الجيش الأردني يعلن عن مقتل شخص خلال إحباط محاولة تسلسل مجموعة من الأشخاص عند الحدود الشرقية

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العرب اليوم - الجيش الأردني يعلن عن مقتل شخص خلال إحباط محاولة تسلسل مجموعة من الأشخاص عند الحدود الشرقية

الجيش الأردني يعلن عن مقتل شخص خلال إحباط محاولة تسلسل مجموعة من الأشخاص عند الحدود الشرقية
عمان ـ العرب اليوم

أعلن الجيش الأردني عن مقتل شخص خلال إحباط محاولة تسلسل مجموعة من الأشخاص عند الحدود الشرقية كما أعلن أن المجموعة التي حاولت اجتياز الحدود كانت قادمة من سوريا

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الجيش الأردني يعلن عن مقتل شخص خلال إحباط محاولة تسلسل مجموعة من الأشخاص عند الحدود الشرقية الجيش الأردني يعلن عن مقتل شخص خلال إحباط محاولة تسلسل مجموعة من الأشخاص عند الحدود الشرقية



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