الأمن التونسي يحبط 3 عمليات هجرة غير شرعية يعتقل 122 شخص

أحبطت قوات الأمن التونسية بمحافظات نابل وصفاقس شمال شرق تونس وجنوب شرقها 3 عمليات هجرة غير شرعية، وأوقفت 122 مهاجراً غير شرعي من بينهم أجانب . وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أن العمليتين الأوليتين تمكنت من ضبط مركبين على متن كل منهما 23 مهاجراً غير شرعي، الأول بسواحل مدينة قليبية والثاني بسواحل مدينة قربة، مشيراً إلى أن قوات الأمن بمحافظة صفاقس أحبطت عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وألقت القبض على 76 شخصاً، أغلبهم يحملون جنسيات دول إفريقية، ومن بينهم ثلاثة عناصر مفتش عنهم كانوا على متن مركب صيد.