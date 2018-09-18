القوات الأمنية المغربية توقف 12 شخصًا ينتمون لشبكة إرهابية وإجرامية

تمكنت القوات الأمنية المغربية من توقيف 12 شخصًا ينتمون لشبكة إرهابية وإجرامية تنشط بمدينتي طنجة والدار البيضاء، من بينهم أشخاص من ذوي السوابق في جرائم الحق العام، ومعتقلون سابقون في قضايا الإرهاب، فضلا عن كون أحدهم يقاتل في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح بيان مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم أن البحث والتحري أكد تورط عناصر هذه الشبكة في تنفيذ مجموعة من العمليات الإجرامية المرتبطة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، و عمليات اختطاف واحتجاز والمطالبة بفدية مالية باستخدام أسلحة بيضاء في إطار تصفية الحسابات مع شبكات إجرامية، أو استنادا لما يسمى لدى حاملي الفكر المتطرف بمبدأ "الاستحلال" و"الفيء".

وذكر البيان أن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز مجموعة من المواد والأسلحة المستعملة في تنفيذ المخططات الإجرامية، من ضمنها مطبوعات صادرة عن بعض التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم "داعش" الارهابي.