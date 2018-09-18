القوات الأمنية المغربية توقف 12 شخصًا ينتمون لشبكة إرهابية وإجرامية

تمكنت القوات الأمنية المغربية من توقيف 12 شخصًا ينتمون لشبكة إرهابية وإجرامية تنشط بمدينتي طنجة والدار البيضاء، من بينهم أشخاص من ذوي السوابق في جرائم الحق العام، ومعتقلون سابقون في قضايا الإرهاب، فضلا عن كون أحدهم يقاتل في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأوضح بيان مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم أن البحث والتحري أكد تورط عناصر هذه الشبكة في تنفيذ مجموعة من العمليات الإجرامية المرتبطة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، و عمليات اختطاف واحتجاز والمطالبة بفدية مالية باستخدام أسلحة بيضاء في إطار تصفية الحسابات مع شبكات إجرامية، أو استنادا لما يسمى لدى حاملي الفكر المتطرف بمبدأ "الاستحلال" و"الفيء".
وذكر البيان أن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز مجموعة من المواد والأسلحة المستعملة في تنفيذ المخططات الإجرامية، من ضمنها مطبوعات صادرة عن بعض التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم "داعش" الارهابي.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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