اندلاع حريق في صحن العقلية زينب التابع للعتبة الحسينية وسط محافظة كربلاء العراقية

اندلع اليوم الثلاثاء، حريق في صحن العقلية زينب، التابع للعتبة الحسينية، وسط محافظة كربلاء في العراق هذا وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن "الصحن الذي نشب فيه الحريق لا زال قيد الإنشاء".