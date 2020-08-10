علمت مصادر "لبنان 24" ان "كتاب استقالة وزير المالية غازي وزني أصبح في جيبه وفي حال لم يقدم دياب إستقالة الحكومة فسيتقدم باستقاله فوراً" وكانت مصادر بعبدا لـ"لبنان 24" أفادت أنه "سواء اجتمعت الحكومة أم لا دياب سيعلن استقالته في مؤتمر صحافي بعد قليل".