البرلمان العربي يرفض المساس بسيادة السعودية ويؤيد بيانها بشأن مقتل خاشقجي

أعرب البرلمان العربي، السبت، عن "رفضه القاطع" المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، و"كل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها".وأكد البرلمان في بيان تأييده لبيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم رفعه إلى الكونغرس حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي، مشيراً إلى "الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي".

كما لفت البرلمان العربي إلى سياسات المملكة "الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر المتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح".