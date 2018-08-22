انفجار سيارة إثر اصطدامها بمبنى مجلس مدينة بيما

أفادت الشرطة الهولندية بانفجار سيارة إثر اصطدامها بمبنى مجلس مدينة بيما فجر الأربعاء، ونشوب حريق كبير ومقتل سائق السيارة، فيما لم ترد أي أنباء ترجح أن يكون الحادث عملا إرهابيا.