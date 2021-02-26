أفاد رئيس إدارة السجون الروسية لوسائل إعلام، الجمعة، بأنه تم نقل المعارض أليكسي نافالني إلى معسكر للعمل القسري حيث سيقضي حكماً بالسجن لمدة عامين.ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الحكومية عن رئيس إدارة السجون، ألكسندر كلاشينكوف قوله: "تم نقله إلى حيث ينبغي أن يكون بناءً على قرار المحكمة".