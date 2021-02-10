إجتماع أمني عراقي موسع لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية فى البلاد

بحث اجتماع أمني عراقي موسع عقد في بغداد اليوم برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمى مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، وأفاد بيان صحفي حكومي أن الاجتماع الذي شارك فيه وزيرا الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية والقادة الأمنيين العراقيين, أكد أهمية الحفاظ على أمن المواطن والوطن واستقراره وحمايته.