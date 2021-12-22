أعلن مبعوث الرئاسة الروسية إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف أن روسيا وتركيا وإيران قررت اتخاذ كل الإجراءات بهدف سحق خلايا "داعش" بسوريا، والتي تصاعد نشاطها بشكل كبير في الفترة الأخيرة.