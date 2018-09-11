مجلس النواب الليبيي يدين الهجوم الإرهابي على المؤسسة الوطنية للنفط

أدان مجلس النواب الليبي في بيان له، اليوم ، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر المؤسسة الوطنية للنفط، بالعاصمة طرابلس، وفقاً لما نشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي.

ووصف المجلس في بيانه الهجوم الإرهابي بـالجبان، وتقدم بخالص تعازيه إلى الشعب الليبي، وأسر من قضوا خلال هذا الهجوم الإرهابي.