مجلس النواب الليبيي يدين الهجوم الإرهابي على المؤسسة الوطنية للنفط

أدان مجلس النواب الليبي في بيان له، اليوم ، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر المؤسسة الوطنية للنفط، بالعاصمة طرابلس، وفقاً لما نشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي.
ووصف المجلس في بيانه الهجوم الإرهابي بـالجبان، وتقدم بخالص تعازيه إلى الشعب الليبي، وأسر من قضوا خلال هذا الهجوم الإرهابي.
GMT 13:28 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبراحمد ابو الغيط ندعو إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرارات الدولية
GMT 13:28 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبراحمد ابو الغيط يؤكد أن القضية الفلسطينية تتعرض لمؤامرة
GMT 13:27 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبرالأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط يعلن لا بد من توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب
GMT 13:27 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبراحمد ابو الغيط يعلن لن تنجح محاولات عزل الفلسطينيين
GMT 13:26 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبراحمد ابو الغيط يؤكد أن الحوثيون يتحملون مسؤولية معاناة الشعب اليمني
يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
أرسل تعليقك