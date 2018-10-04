قوات الإحتلال تعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة بينهم صحافي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم 14 مواطناً فلسطينياً من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة سلفيت، وهم: الكاتب الصّحفي وليد خالد، وصالح أيمن قصول، ومعاذ جمال نصار، وعلي أبو زاهر، فيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين فلسطينيين من طوباس، وهم: عماد سليمان بشارات، رسول عبد العزيز عبد الرازق بني عودة ويحيى محمد عبد الرازق بني عودة، كما اعتقل ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بيت لحم، وهم: أحمد خالد حميدة، معتصم أبو خضير وخليل أبو سرور.

فيما اعتقل كل من: أحمد عصام طه، وأيمن سليم من قلقيلية، ومنجد راغب صلاح وعبد الحليم دغلس أبو طاهر من نابلس.