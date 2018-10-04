قوات الإحتلال تعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة بينهم صحافي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم 14 مواطناً فلسطينياً من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة سلفيت، وهم: الكاتب الصّحفي وليد خالد، وصالح أيمن قصول، ومعاذ جمال نصار، وعلي أبو زاهر، فيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين فلسطينيين من طوباس، وهم: عماد سليمان بشارات، رسول عبد العزيز عبد الرازق بني عودة ويحيى محمد عبد الرازق بني عودة، كما اعتقل ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بيت لحم، وهم: أحمد خالد حميدة، معتصم أبو خضير وخليل أبو سرور.
فيما اعتقل كل من: أحمد عصام طه، وأيمن سليم من قلقيلية، ومنجد راغب صلاح وعبد الحليم دغلس أبو طاهر من نابلس.
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ذَهبت النجمة ريهانا في جولة سريعة إلى مدينة سيدني في أستراليا، لتشجيع علامتها التجارية "Fenty Beauty"، وذلك في الذكرى الأولى لانطلاقها، الأربعاء الماضي، وخرجت النجمة المُثيرة على السجادة الحمراء في كامل أناقتها. وارتدت ريهانا فُستان قصير دون أكمام بطبعة جلد الثعبان أظهر رشاقة جسدها، وكذلك قبعة صغيرة من قماش الفستان، واعتمدت النجمة البالغة من العمر 30 عامًا، والمولودة في باربادوس، حذاء جلد الثعبان بكعب عالي، وكذلك حقيبة صغيرة بنفس شكل الحذاء. ووضعت مكياج خفيف من علامتها التجارية، واستخدمت أحمر شفاة باللون البرونزي اللامع، وكذل ظلال عيون لامع، كما ارتدت أقراط دائرية كبيرة باللون الفضي. وتحتفل ريهانا بالذكرى الأولى لتأسيس علامتها التجارية الناجحة "Fenty Beauty"، وقد تحدثت إلى الحضور، وقالت "شكرًا لكم جمعيًا على وجودكم هنا، أستراليا عزيزة جدًا على قلبي، ولن أسمح لكم بمغادرة هذه الجولة، أنا جاهزة الآن للاحتفال معكم
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