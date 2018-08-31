الرئيس الفلسطيني يلتقي المبعوث الياباني للشرق الأوسط

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم ، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، المبعوث الياباني للشرق الأوسط ماساهارو كونو.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية ، أن الرئيس اطلع المبعوث الياباني ، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأكد الرئيس، على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى الزيارة المهمة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني لفلسطين في النصف الأول من العام الحالي.

وشدد الرئيس، على أهمية مشروع ممر السلام والأزدهار الذي تدعمه اليابان، والذي بدأ بالمنطقة الزراعية الصناعية في أريحا، داعياً الشركات الفلسطينية واليابانية للاستثمار فيها لتعزيز العلاقات المميزة وأواصر الصداقة بين الشعبين الفلسطيني والياباني.