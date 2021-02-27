رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن قيوداً جديدة للحد من انتشار كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، السبت، سلسلة إجراءات جديدة لمواجهة الارتفاع المتزايد في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في مقدمتها إغلاق جميع المدارس ورياض الأطفال والجامعات والمعاهد، وتحويلها إلى التعليم الالكتروني.وتضمنت الإجراءات إغلاق الأندية الرياضية، وقاعات الأفراح والمناسبات، ووقف حركة التنقل بين المحافظات، ووقف حركة السيارات من السابعة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وشملت إجراءات حكومة السلطة الفلسطينية أيضاً، تخفيض نسبة العاملين في الوزارات والمصانع والمؤسسات والشركات إلى 50%.وتستمر الإجراءات الجديدة لأسبوعين قابلين للتمديد، وذلك على خلفية القفزة الكبيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية في أعداد المصابين بفيروس كورونا، خلال الفترة الماضية، وزيادة إشغال المستشفيات الفلسطينية بالمصابين بالفيروس.