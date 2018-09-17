الرئيس المصري يستقبل رئيس البرلمان الإيطالي

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر الرئاسة المصرية بالقاهرة، رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راض في تصريح له، أن اللقاء تناول قضية الطالب "ريجيني"، حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على التوصل إلى الحقيقة، والتزام السلطات المصرية بالشفافية الكاملة مع الجانب الإيطالي والتعاون من قبل النيابة العامة مع نظيرتها الإيطالية، بهدف تسوية القضية والتوصل إلى الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، خاصة ملف الهجرة غير الشرعية، والأزمة في كل من ليبيا وسوريا، فضلاً عن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.