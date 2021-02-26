لافروف يعلن أن روسيا تعتزم إعادة التواصل قريباً مع الولايات المتحدة بشأن سوريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا تعتزم إعادة التواصل مع الولايات المتحدة بشأن سوريا قريباً، وذلك في أعقاب تصريحات صحافية أدلت بها المتحدثة باسم الوزارة، أدانت فيها الضربات الجوية الأميركية على أهداف في شمال سوريا، فجر الجمعة.وأضاف لافروف في تصريحات نقلتها وكالة "إنترفاكس" الروسية، أن موسكو ستدعو واشنطن لإعادة التواصل بشأن روسيا، لتوضيح موقف إدارة الرئيس جو بايدن.