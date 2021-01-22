الأونروا تعلن وفاة 150 لاجئا فلسطينيا في لبنان بكورونا

سجّلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، منذ فبراير/شباط الماضي، 150 وفاة و 4313 إصابة بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأكدت المتحدثة باسم "الأونروا" في لبنان، هدى السمرا، أن الوكالة تقوم بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة كافّة خصوصاً منظمة الصحة العالمية و"اليونيسف"، إضافة إلى وزارة الصحة اللبنانية، لتأمين حاجة المخيمات من اللقاحات وأشارت إلى أن اللقاح سيكون بحسب الأولويات لأن الدفعة الأولى التي ستصل لن تغطي اللبنانيين كافّة، و"سنعتمد المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية بالنسبة للفلسطينيين كما اللبنانيين"، وسيكون التطعيم عبر وزارة الصحة اللبنانية وبالتنسيق معها وأوضحت السمرا أنه بعد الانتهاء من الدفعة الأولى للقاح ووصول كميات أخرى إلى لبنان سيتم تطعيم جميع اللاجئين الفلسطينيين تدريجياً.