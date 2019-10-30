هجوم للمستوطنين يصيب 3 مزارعين فلسطينيين

أصيب اليوم الأربعاء 3 فلسطينيين ثم اعتقل الجيش الإسرائيلي اثنين منهم عقب هجوم للمستوطنين على المزارعين بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن مجموعة من مستوطني "يتسهار"، هاجموا المزارعين بالحجارة خلال قطفهم الزيتون في منطقة النقار المحاذية للمستوطنة، ما أدى إلى اصابة ثلاثة مواطنين برضوض.

وأوضح أن المصابين هم: رئيس بلدية حوارة ناصر الحواري، ونائب رئيس البلدية كمال عودة واللذين جرى اعتقالهما، والمواطن محمود شحادة، مؤكدا أن مواجهات اندلعت في المنطقة في محاولة لصد هجوم المستوطنين.

وعلاوة على ذلك، أقدم مستوطنون على سرقة ثمار الزيتون من أراضي دير الحطب شرق نابلس.

وذكر المواطنون أنهم اكتشفوا اليوم سرقة ثمار مئات أشجار الزيتون في منطقة رأس حازم المحاذية لمستوطنة "الون موريه"، إضافة إلى تكسير أغصان بعضها.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فإن هذه السياسة تنتهج من قبل المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي من أجل منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم أو الاعتناء بها، في ظل عمليات سرقة المحصول التي تم رصدها مؤخرا.