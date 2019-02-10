الرئيس الرواندي يؤكد أن الاتحاد الأفريقي مستمر في بحث جواز السفر الموحد

قال الرئيس الرواندي بول كاجامي، إن الاتحاد الأفريقي أحدث تقدمًا في طريق تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، داعيًا الدول التي لم توقع بعد على الاتفاقية إلى التوقيع عليها.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر القمة الأفريقية الـ32، اليوم السبت، أنه يجب الاستمرار في تنفيذ آلية مستدامة لتمويل عمليات حفظ السلام في افريقيا، موضحًا أن إعادة إطلاق صندوق حفظ السلام بلغ 89 مليار دولار، وهو يشير إلى تقدم في هذا المجال وحرص الدول الأفريقية على إرسائه.

وذكر أن الاتحاد مستمر في بحث جواز السفر الأفريقي الذي أحدث حماسًا كبيرًا بين الشعوب الأفريقية منذ عرضه للمرة الأولى قبل عامين، مضيفًا أن هذه خطوة للأمام لتنفيذ بروتكول حرية تنقل الأشخاص، والذي تم توقيعه العام الماضي.

وأشار إلى ضرورة زيادة تمويل برامج الصحة في القارة بعدما أظهرت فارقًا خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه يجب العمل على زيادة التحول الإلكتروني، وتشجيع التجارة البينية بواسطة التكنولوجيا الحديثة.