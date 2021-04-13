الرئيس السوري بشار الأسد يعزل حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بإنهاء تعيين حازم قرفول حاكما لمصرف سوريا المركزي.وقضى المرسوم رقم /124/ لعام 2012 بإنهاء تعيين قرفول، الذي كان قد تم تعيينه في منصبه بموجب المرسوم رقم 299 تاريخ 24/9/2018.