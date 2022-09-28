توافد المتظاهرين باتجاه المنطقة الخضراء وإجراءات أمنية مشددة لمنع اقتحامها

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأربعاء، بتوافد المتظاهرين باتجاه المنطقة الخضراء الحكومية في بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع اقتحامها.وذكر مراسلنا، أن قوات عسكرية كبيرة تحيط بالمنطقة الخضراء، وأغلقت جسري السنك والجمهورية لمنع وصول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء.وأضاف أن أعداد المتظاهرين في تزايد تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب.