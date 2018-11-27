قوات الإحتلال تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي، 10 مواطنين فلسطينيين، من محافظات الضفة الغربية، من محافظات (قلقيلية، جنين، نابلس والخليل).

وفي سياق متصل، واصل جنود الاحتلال، منذ ساعات، تنكيلهم بشبان في محيط منطقة باب العامود (أشهر أبواب القدس القديمة).

وأفاد شهود عيان، إن عناصر من جنود ما يسمى (حرس الحدود)، أوقفت عدداً من الشبان، بالقرب من محطة القطار الخفيف، في باب العامود، وأخضعتهم لتفتيش مذل ومهين.