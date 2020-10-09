ماكرون يبحث قضية قره باغ مع باشينيان وعلييف

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آخر التطورات في منطقة قره باغ في اتصالين هاتفيين أجراهما اليوم الجمعة مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الحكومة الأرمنية نيكول باشينيان.