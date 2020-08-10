جعجع يؤكد استقالة الحكومة لا تعنينا لأن من شكل هذه الحكومة هو سيشكل الحكومة اللاحقة وبالتالي سنبقى مكاننا لذلك هدفنا حل جوهر المشكلة وهي في المجلس النيابي