البيت الأبيض يعلن أن صحة ترامب واصلت التحسن الليلة الماضية

أعلن كبير موظفي البيت الأبيض، في بيان اليوم الاثنين، أن صحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب واصلت التحسن الليلة الماضية.وقال كبير موظفي البيت الأبيض في البيان إن "ترامب يلتقي مع الفريق الطبي اليوم لتقييم التقدم وما زلنا متفائلين بعودته للبيت الأبيض في وقت لاحق اليوم".