ترامب يدافع عن إطلاق قنابل الغاز على طالبي اللجوء

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع، على طالبي اللجوء على الحدود المكسيكية - الأميركية.

وقال الرئيس الأميركي، ان الغاز المسيل للدموع المستخدم في التعامل مع المهاجرين "نوع ضعيف جداً من الغاز المسيل للدموع".

وأطلقت القوات الأميركية، الغاز المسيل للدموع، بعد أن حاول المهاجرون عبور الحدود بشكل غير قانوني، وألقى بعضهم الحجارة على قوات حرس الحدود؛ مما دفع ترامب للقول، ان قوات حرس الحدود أجبرت على إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، نظراً لتدافعهم.