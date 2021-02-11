وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي تؤكد ضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية وضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب
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وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي تؤكد ضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية وضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب

العرب اليوم -

العرب اليوم - وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي تؤكد ضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية وضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب

وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي
أبوظبي - العرب اليوم

وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي تؤكد ضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية وضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب

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وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي تؤكد ضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية وضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي تؤكد ضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية وضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب



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