التحالف العربي يعلن تدمير 9 مسيّرات أطلقت نحو السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت 9 «مسيرات» مفخخة أطلقت باتجاه المملكة اليوم (الجمعة) وأوضح أن المحاولات العدائية تعمدت استهداف أعيان مدنية ومنشآت للطاقة، مشيرة إلى أن استمرار الأعمال الإرهابية الحوثية يهدد الأمن الإقليمي والدولي وأكد «التحالف» دعم الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، بينما تسعى ميليشيا الحوثي لإفشالها.