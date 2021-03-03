الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من سياسات تجارية سعودية معينة

قالت الولايات المتحدة، إنها لا تزال قلقة بشأن سياسات تجارية سعودية معينة، لا سيما مراجعات مزمعة لضريبة استثنائية على المشروبات.ودعت الولايات المتحدة السعودية لتحسين حماية حقوق الطبع والملكية الفكرية. كذلك دعت واشنطن الرياض إلى عدم السعي بعد الآن للحصول على معاملة خاصة وتفاضلية في مفاوضات منظمة التجارة العالمية.