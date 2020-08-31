الوزير الإماراتي أنور قرقاش يستقبل الوفدين الأميركي والإسرائيلي في مطار أبوظبي

نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام، أن الوزير الإماراتي أنور قرقاش استقبل اليوم الوفدين الأمريكي والإسرائيلي في مطار أبوظبي، وذلك عقب وصول أول طائرة إسرائيلية الإمارات بعد التطبيع.