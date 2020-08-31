الوزير الإماراتي أنور قرقاش يستقبل الوفدين الأميركي والإسرائيلي في مطار أبوظبي
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الوزير الإماراتي أنور قرقاش يستقبل الوفدين الأميركي والإسرائيلي في مطار أبوظبي

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العرب اليوم - الوزير الإماراتي أنور قرقاش يستقبل الوفدين الأميركي والإسرائيلي في مطار أبوظبي

الوزير الإماراتي أنور قرقاش
أبوظبي - العرب اليوم

نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام، أن الوزير الإماراتي أنور قرقاش استقبل اليوم الوفدين الأمريكي والإسرائيلي في مطار أبوظبي، وذلك عقب وصول أول طائرة إسرائيلية الإمارات بعد التطبيع.

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الوزير الإماراتي أنور قرقاش يستقبل الوفدين الأميركي والإسرائيلي في مطار أبوظبي الوزير الإماراتي أنور قرقاش يستقبل الوفدين الأميركي والإسرائيلي في مطار أبوظبي



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