الجيش الإسرائيلي يكشف عدد الصواريخ التي أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي
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الجيش الإسرائيلي يكشف عدد الصواريخ التي أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي

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العرب اليوم - الجيش الإسرائيلي يكشف عدد الصواريخ التي أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي

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القدس المحتلة - العرب اليوم

 كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية المسيطرة على قطاع غزة عبر حدوده على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد العسكري بين الطرفين وأكدت الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي أن 1369 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يشمل الهجوم الصاروخي الذي شنته "كتائب القسام" قبل قليل على وسط إسرائيل بأكثر من 100 صاروخ.

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الجيش الإسرائيلي يكشف عدد الصواريخ التي أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي الجيش الإسرائيلي يكشف عدد الصواريخ التي أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي



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