علق دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، على ما وصفها رئيس الحزب الليبرالي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي بـ" قائمة الخلفاء المحتملين لبوتين" وقال بيسكوف بهذا الشأن: "يثير موضوع الخلفاء تقليديا اهتماما كبيرا بالأفق السياسي. وفي أغلب الأحيان، لا يتم دعم هذا المنطق بأي شيء عدا التخمينات. ولا يمكنني التعليق على هذا بطريقة ما. لدى جيرينوفسكي ثروة من الخبرة السياسية، ولعل تقييماته تستند إلى شيء ما".

المصدر: نوفوستي