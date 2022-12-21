الكرملين يُحذر من مد أوكرانيا بأسحلة أميركية جديدة بعد قرار واشنطن

أكد الكرملين الأربعاء، أن الشحنات الأمريكية الجديدة من الأسلحة لأوكرانيا ستفاقم النزاع مع روسيا، وذلك قبل وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن.