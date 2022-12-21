الكرملين يُحذر من مد أوكرانيا بأسحلة أميركية جديدة بعد قرار واشنطن
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الكرملين يُحذر من مد أوكرانيا بأسحلة أميركية جديدة بعد قرار واشنطن

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العرب اليوم - الكرملين يُحذر من مد أوكرانيا بأسحلة أميركية جديدة بعد قرار واشنطن

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موسكو ـ العرب اليوم

أكد الكرملين الأربعاء، أن الشحنات الأمريكية الجديدة من الأسلحة لأوكرانيا ستفاقم النزاع مع روسيا، وذلك قبل وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن.  

 

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الكرملين يُحذر من مد أوكرانيا بأسحلة أميركية جديدة بعد قرار واشنطن الكرملين يُحذر من مد أوكرانيا بأسحلة أميركية جديدة بعد قرار واشنطن



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