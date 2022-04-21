بدء أول اجتماع للحكومة الليبية برئاسة باشاغا في مدينة سبها

انطلقت مساء اليوم الخميس أول اجتماع للحكومة الليبية بمدينة سبها بحضور رئيسها فتحي باشاغا، لمناقشة عدة بنود أهمها البرنامج الحكومي وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة ووصلت ظهر الخميس طائرة رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا إلى مطار سبها المدني ورافقه وفد وزاري.