الدفاع الروسية تعلن مقتل المئات من عناصر القوات الأوكرانية وتدمير عشرات الآليات خلال الساعات الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مئات العسكريين الأوكرانيين تم القضاء عليهم، بالإضافة إلى تدمير عشرات الدبابات والآليات العسكرية، خلال اليوم الماضي. وقالت وزارة الدفاع في الإفادة الصحفية اليومية إن أكثر 100 جندي أوكراني تم القضاء عليهم خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى تدمير 12 آلية عسكرية بضربات صاروخية على مناطق تمركز اللواءين الآليين 92 و14 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركيف.