الهلال الأحمر يؤكد إصابة 11 بالغاز المسيل للدموع والرصاص المغلّف بالمطاط، بينها إصابة في الرأس، خلال مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال في الأغوار الشمالية ومخيم العروب تنديداً بـ"صفقة القرن".