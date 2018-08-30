رئيس الوزراء الجزائري يلتقي مسؤولًا يابانيًا

التقى رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى اليوم، الوزير المنتدب لدى الوزير الياباني للاقتصاد والتجارة والصناعة يوجي موتو الذي يزور الجزائر حالياً .

وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك .