أمير الكويت يصرح أشكر الملك سلمان والسعودية على تنظيم القمة الخليجية
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أمير الكويت يصرح أشكر الملك سلمان والسعودية على تنظيم القمة الخليجية

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العرب اليوم - أمير الكويت يصرح أشكر الملك سلمان والسعودية على تنظيم القمة الخليجية

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
الرياض - العرب اليوم

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يصرح أشكر الملك سلمان والسعودية على تنظيم القمة الخليجية

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أمير الكويت يصرح أشكر الملك سلمان والسعودية على تنظيم القمة الخليجية أمير الكويت يصرح أشكر الملك سلمان والسعودية على تنظيم القمة الخليجية



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