وزير الخارجية البريطاني يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني في طوكيو

عقد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وكذلك مع نظيره وزير الخارجية الياباني تارو كونو يوم.
وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها انه جرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، والتزام المملكة المتحدة بالعمل مع اليابان في مختلف مجالات التعاون والشراكة الإقتصادية، والأمن والدفاع، وقضايا السياسة الخارجية.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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