وزير الخارجية البريطاني يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني في طوكيو

عقد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وكذلك مع نظيره وزير الخارجية الياباني تارو كونو يوم.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها انه جرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، والتزام المملكة المتحدة بالعمل مع اليابان في مختلف مجالات التعاون والشراكة الإقتصادية، والأمن والدفاع، وقضايا السياسة الخارجية.