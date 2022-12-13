الأمن الروسي يعتقل أحد سكان أباكان في كراسنويارك حاول الالتحاق بالقوات الأوكرانية
آخر تحديث GMT14:02:15
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الأمن الروسي يعتقل أحد سكان أباكان في كراسنويارك حاول الالتحاق بالقوات الأوكرانية

العرب اليوم -

العرب اليوم - الأمن الروسي يعتقل أحد سكان أباكان في كراسنويارك حاول الالتحاق بالقوات الأوكرانية

عاجل
موسكو - العرب اليوم

اعتقلت قوات الأمن الفيدرالي الروسي في مطار كراسنويارسك، أحد سكان مدينة أباكان التابعة لخاكاسيا، الذي حاول الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الأمن الروسي يعتقل أحد سكان أباكان في كراسنويارك حاول الالتحاق بالقوات الأوكرانية الأمن الروسي يعتقل أحد سكان أباكان في كراسنويارك حاول الالتحاق بالقوات الأوكرانية



أخبار ذات صلة

GMT 12:59 2022 الثلاثاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

الجيش الروسي يدمر أنظمة الصواريخ الأوكرانية في زاباروجيه بوتيرة قياسية
العرب اليوم - الجيش الروسي يدمر أنظمة الصواريخ الأوكرانية في زاباروجيه بوتيرة قياسية

GMT 12:37 2022 الثلاثاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

الهيئة الروسية لمكافحة الإرهاب تعلن إحباط 64 هجوماً إرهابياً منذ بداية السنة
العرب اليوم - الهيئة الروسية لمكافحة الإرهاب تعلن إحباط 64 هجوماً إرهابياً منذ بداية السنة

GMT 12:21 2022 الثلاثاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور واستهداف نحو 200 مسلح
العرب اليوم - الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور واستهداف نحو 200 مسلح

GMT 11:26 2022 الثلاثاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

 عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك
العرب اليوم -  عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك

GMT 11:25 2022 الثلاثاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

منفذ هجوم على معبد يهودي يحتجز رهينتين داخل سجن في ألمانيا
العرب اليوم - منفذ هجوم على معبد يهودي يحتجز رهينتين داخل سجن في ألمانيا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

نانسي عجرم تتألق بإطلالات عائلية أنيقة مع بناتها

بيروت - العرب اليوم

أناقة خاصة مميزة تتوج إطلالات المطربة اللبنانية نانسي عجرم، حيث يثير ظهورها الاهتمام في كل مرة تطل فيها على الجمهور، كما تحظى أناقتها باهتمام عشاق ومتابعي الموضة، ومع اقتراب نهاية عام 2022، وهي مناسبة تتميز بالتجمعات العائلية، نقدم فيما يلي أفكار إطلالات عائلية مناسبة لسهرات نهاية العام مستوحاة من أناقة نانسي عجرم مع بناتها. نانسي عجرم بإطلالة ناعمة بإطلالة ناعمة يمكن اعتمادها مع العائلة في نهاية العام، تألقت نانسي عجرم بـ فستان ناعم باللون الأوف وايت بتصميم مكشوف عند الجزء العلوي مع أكتاف منسدلة على الذراعين، بالإضافة إلى تنورة طويلة واسعة بأطراف غير متوازية من أسفل، وهي إطلالة جاءت متناسقة مع ستايل ابنتها الصغيرة بفستان بنفس اللون مزين بنقط ملونة، وبتصميم مكشوف من أعلى مع تنورة ميدي واسعة، وحذاء باللون الوردي. إطلالة ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:20 2022 الثلاثاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

"غوغل" تكشف عن قائمة الإطلالات الأكثر بحثًا للمشاهير هذا العام
العرب اليوم - "غوغل" تكشف عن قائمة الإطلالات الأكثر بحثًا للمشاهير هذا العام

GMT 06:24 2022 الأحد ,04 كانون الأول / ديسمبر

روما الوجهة الرئيسية لعُشاق الرومانسية والتاريخ
العرب اليوم - روما الوجهة الرئيسية لعُشاق الرومانسية والتاريخ

GMT 06:05 2022 الثلاثاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

أفكار لتنسق الأزهار في مدخل المنزل
العرب اليوم - أفكار لتنسق الأزهار في مدخل المنزل

GMT 03:23 2022 الإثنين ,12 كانون الأول / ديسمبر

الناتو يخشى الصدام المباشر مع روسيا في ظل التصعيد الحالي
العرب اليوم - الناتو يخشى الصدام المباشر مع روسيا في ظل التصعيد الحالي

GMT 12:25 2022 الجمعة ,09 كانون الأول / ديسمبر

 بي بي سي قد تغلق التليفزيون الأرضي بحلول عام 2030
العرب اليوم -  بي بي سي قد تغلق التليفزيون الأرضي بحلول عام 2030

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:14 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا
العرب اليوم - طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا

GMT 03:51 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

أجواء إيجابية لطرح مشاريع تطوير قدراتك العملية
العرب اليوم - أجواء إيجابية لطرح مشاريع تطوير قدراتك العملية

GMT 02:27 2017 الخميس ,20 إبريل / نيسان

3 أوضاع جنسية يجب على الرجال تجنبهم خلال العلاقة
العرب اليوم - 3 أوضاع جنسية يجب على الرجال تجنبهم خلال العلاقة

GMT 14:10 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تتيح أمامك بداية العام فرصاً جديدة لشراكة محتملة
العرب اليوم - تتيح أمامك بداية العام فرصاً جديدة لشراكة محتملة

GMT 07:37 2018 الأربعاء ,22 آب / أغسطس

مدير بعثة "الهجرة الدولية في ليبيا" يطالب بإصدار تشريع لمكافحة تهريب المهاجرين
العرب اليوم - مدير بعثة "الهجرة الدولية في ليبيا" يطالب بإصدار تشريع لمكافحة تهريب المهاجرين

GMT 01:12 2016 السبت ,05 آذار/ مارس

الدكتور عادل ينصح بعدم خلع الضروس اللبنية إلا في أسوء الظروف
العرب اليوم - الدكتور عادل ينصح بعدم خلع الضروس اللبنية إلا في أسوء الظروف

GMT 02:47 2016 الأحد ,22 أيار / مايو

قصص وروايات مثليي العراق واحتقار المجتمع لهم ورفضهم
العرب اليوم - قصص وروايات مثليي العراق واحتقار المجتمع لهم ورفضهم

GMT 06:40 2019 الإثنين ,19 آب / أغسطس

بيتر نافارو يؤكد أن التعريفات الجمركية ضد الصين لا تضر الاقتصاد
العرب اليوم - بيتر نافارو يؤكد أن التعريفات الجمركية ضد الصين لا تضر الاقتصاد

GMT 15:37 2019 الخميس ,11 إبريل / نيسان

محمد الشلهوب يعلن موقفه من الاعتزال
العرب اليوم - محمد الشلهوب يعلن موقفه من الاعتزال

GMT 08:55 2019 الجمعة ,29 آذار/ مارس

نمر مُفترس "يلتهم" طفلة هندية أمام عائلتها
العرب اليوم - نمر مُفترس "يلتهم" طفلة هندية أمام عائلتها

GMT 13:34 2019 الجمعة ,15 آذار/ مارس

شركة "أودي" تعدل سيارات "A3" الشهيرة
العرب اليوم - شركة "أودي" تعدل سيارات "A3" الشهيرة

GMT 21:19 2018 الإثنين ,10 كانون الأول / ديسمبر

تطوير خدمة "جوجل ترجمة" لتصبح اقل تحيزاً للرجال
العرب اليوم - تطوير خدمة "جوجل ترجمة" لتصبح اقل تحيزاً للرجال

GMT 05:32 2018 الإثنين ,08 تشرين الأول / أكتوبر

إيمانويل ماكرون يدعو مصنعي السيارات لنقل مصانعهم إلى فرنسا
العرب اليوم - إيمانويل ماكرون يدعو مصنعي السيارات لنقل مصانعهم إلى فرنسا

GMT 18:46 2016 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

لجين عمران وشقيقتها أسيل تنضمان إلى عائلة كارداشيان
العرب اليوم - لجين عمران وشقيقتها أسيل تنضمان إلى عائلة كارداشيان

GMT 08:08 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر

خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة
العرب اليوم - خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab