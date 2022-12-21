أوكرانيا تعلن مقتل 100 ألف روسي
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أوكرانيا تعلن مقتل 100 ألف روسي

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العرب اليوم - أوكرانيا تعلن مقتل 100 ألف روسي

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كييف ـ العرب اليوم

قالت أوكرانيا إن قواتها قتلت منذ بداية الغزو الروسي للبلاد في 24 فبراير (شباط) الماضي، 99740 99 ألف جندياً روسياً.  

 

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أوكرانيا تعلن مقتل 100 ألف روسي أوكرانيا تعلن مقتل 100 ألف روسي



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