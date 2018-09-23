القوات الإسرائيلية تعتقل ستة فلسطينيين في محافظة الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، ستة فلسطينيين من دورا جنوبا، وترقوميا غربا في محافظة الخليل.
وذكرت مصادر أمنية في الخليل، أن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم وتفتيش لمنازل الفلسطينيين في دورا جنوب الخليل، واعتقلت ثلاثة أسرى محررين، بعد أن عاثت في منازلهم خرابا، وهم اويس هاشم الرجوب، وسلامة محمد سلامة العرجان، وباسل محمد حسن الفسفوس.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت بلدة ترقوميا غرب الخليل، واقتحمت عددًا من منازل الفلسطينيين، واعتقلت رزق فتحي عبد الحميد جعافرة، وشقيقه عبد الله، ورمزي وليد جعافرة، ونقلتهم لجهة غير معلومة
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لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
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