الولايات المتحدة تؤكد أن الهجوم بطائرات مسيرة قرب قنصليتها في أربيل خرق لسيادة العراق
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الولايات المتحدة تؤكد أن الهجوم بطائرات مسيرة قرب قنصليتها في أربيل خرق لسيادة العراق

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العرب اليوم - الولايات المتحدة تؤكد أن الهجوم بطائرات مسيرة قرب قنصليتها في أربيل خرق لسيادة العراق

الولايات المتحدة تؤكد أن الهجوم بطائرات مسيرة قرب قنصليتها في أربيل خرق لسيادة العراق
واشنطن - العرب اليوم

استنكرت الولايات المتحدة الهجوم بطائرات مسيرة الذي وقع الليلة الماضية بالقرب من مقر قنصليتها العامة الجديد في عاصمة إقليم كردستان العراق، مدينة أربيل.وأعربت القنصلية الأمريكية في أربيل في تعليق مقتضب نشرته اليوم السبت على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن إدانة الولايات المتحدة للهجوم الجديد على إقليم كردستان، مشددة على أنه يمثل "خرقا واضحا لسيادة العراق".

وأكدت قناة "رووداو" الكردية في وقت سابق من اليوم أن ثلاث طائرات مسيرة استهدفت الليلة الماضية قرية براغ التي تبعد ثلاثة كيلومترات فقط عن مقر القنصلية الأمريكية الجديد، بالإضافة إلى وقوع هجومين مشابهين وقعا قرب منطقة كومسبان التابعة لمحافظة أربيل.

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الولايات المتحدة تؤكد أن الهجوم بطائرات مسيرة قرب قنصليتها في أربيل خرق لسيادة العراق الولايات المتحدة تؤكد أن الهجوم بطائرات مسيرة قرب قنصليتها في أربيل خرق لسيادة العراق



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