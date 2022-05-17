أطلقت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، النار على فلسطيني في نابلس، بعد الاشتباه بمحاولته تنفيذ عملية طعن وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر": "قام مخرب فلسطيني مسلح بسكين قبل قليل بالركض نحو قوات جيش الدفاع التي كانت تهم بتأمين منطقة مفرق لواء السامرة قرب معبر حوارة على مدخل مدينة نابلس، حيث قامت القوات بإطلاق النار نحوه وتحييده"، مضيفا أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.