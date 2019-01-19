أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم السبت، مقتل 14 شخصًا، وإصابة 60 آخرين خلال الاشتباكات المسلحة التي وقعت في جنوب طرابلس الأربعاء الماضي.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - أن حصيلة الاشتباكات التي وقعت جنوب طرابلس حتى الأمس الجمعة، ارتفعت إلى 14 قتيلا ، بينهم 3 مدنيين و10 عسكريين وشخص مجهول الهوية، إضافة إلى إصابة 60 آخرين بينهم 7 مدنيين و53 عسكريًا، فيما بلغ عدد المفقودين اثنين.وأوضحت الوزارة أن الفرق الطبية تمكنت من إجلاء 211 عائلة، مشيرة إلى أنها قدمت إغاثة للعالقين في مناطق الاشتباكات، ودعت جميع الأطراف إلى عدم خرق أحكام القانون الدولي الإنساني وعدم التعرض لسائقي سيارات الإسعاف أو مركباتهم أثناء تأديتهم واجباتهم.